مكياج هادئ.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على انستجرام

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت ياسمين صبري الأنظار بإطلالة بسيطة، مرتدية توب بيج كم ونسقت معه فيست اسود كت، يكشف عن أناقتها وجمالها.

وأبرزت ياسمين صبري جمالها، ببعض اللمسات الجمالية الهادئة، فاختارت اللون البينك الهادئ في الشفاه مع لمسات بسيطة من البلاشر مع وضع الهايلاتر الذي يبرز ملامحها الحادة.

واعتمدت ياسمين صبري على تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها الأسود منسدلا أعلى الكتف بطريقة جذابة.