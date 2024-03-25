إطلالة جريئة وتاتو.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صور جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت غادة عبد الرازق بإطلالة مثيرة الجدل، وظهرت مرتدية فستان كب مكشوف من الصدر باللون الأسود، ونسقت معه الجاكيت بطريقة أنيقة أعلى الكتفين بدون أن ترتديه.

وأثارت غادة عبد الرازق الجدل بالظهور بالتوتو على الذراع، مع الاعتماد على المكياج الصارخ المرتكز على اللون الأحمر في الشفاه والماسكرا والايلانير والبلاشر اللامع.

واعتمدت غادة عبد الرازق على تسريحة شعر مختلفة عن المعتاد فظهرت بالشعر المموج القصير جذبت الأنظار المتابعين.