غال جدا.. فستان أنغام يشعل السوشيال ميديا

شاركت الفنانة أنغام متابعيها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت أنغام بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض يبرز قوامها الرشيق، بأكمام طويلة ومفتوحة وواسعة للأسفل.

وحمل فستان أنغام توقيع دار الأزياء safiyaa، وقد بلغ سعره حوالي 10 آلاف ريال سعودي أي حوالي 100000 جنيه مصري.

واعتمدت أنغام على تسريحة شعر جديدة، حيث رفعت خصلات شعرها لأعلى بطريقة مميزة، وبرزت جمالها بوضع اللمسات الجمالية الناعمة، فوضعت اللون البينك في الشفاه، مع إبراز العين بالايلانير والكحل الأسود والماسكرا، والبلاشر البرونزي.

واستكملت أنغام إطلالتها الأنيقة بارتداء المجوهرات الثمينة، حيث ارتدت الخاتم في اليد والأقراط في الأذن.