جيبة قصيرة .. داليا مصطفى تتألق بإطلالة مثيرة للجدل

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت داليا مصطفى بإطلالة بسيطة، مرتدية توب باللون الأبيض مزين بالكرانيش البسيطة على الأكمام والرقبة، مع جيب قصيرة فوق الركبة كاروهات باللون الرمادي والأبيض.

وحملت داليا مصطفى حقيبة صغيرة الحجم باللون الابيض وانتعلت حذاء أبيض رياضي بشكل جمالي بسيط دون تكلف.

ومن الناحية الجمالية، اكتفت داليا مصطفى بالظهور بشكل جمالي طبيعي دون وضع اي نوع من مستحضرات التجميل، وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة بسيطة أعلى الكتف.