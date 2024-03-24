فستان لافت.. مي عمر تبهر المتابعين بإطلالة تبرز أنوثتها

نشرت الفنانة مي عمر، صورا جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وخطفت مي عمر الأنظار بإطلالة لافتة، مرتدية فستان باللون الفوشيا، مجسم، يبرز قوامها الرشيق، مع الأكمام البليسية الواسعة؛ ليعطي للفستان مظهرا جذابا ومختلفا.

وانتعلت مي عمر الحذاء اللامع باللون الأسود ذا كعب عالٍ، يبرز أناقتها اللافتة، فهي من الفنانات اللاتي يرتدين ملابس على أحدث صيحات الموضة.

واختارت مي عمر المكياج البسيط، فوضعت اللون البينك في الشفاه، مع البلاشر اللامع على الوجنتين والرموش الثقيلة بعض الشيء وإبراز العين والآيشادو والأيلانير وذلك من لمسات دينا راغب.

أما عن تسريحة الشعر، ففضلت مي عمر تسريحة شعر الملوم بعض الشيء مع ترك خصلات الشعر منسدلة على الكتفين بطريقة جذابة تبرز جمالها.