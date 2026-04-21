لمحاربة المضاعفات .. اكتشاف طريقة جديدة لزراعة الكبد في العالم

تمكن فريق من الباحثين بمركز UPMC وجامعة بيتسبرغ بالولايات المتحدة الأمريكية من اختراع تقنية جديدة قد تمهد لتخلص مرضى زراعة الكبد من الحاجة طويلة الأمد لتناول أدوية تثبيط المناعة كما بفتح المجال لتطوير منظومة زراعة الكبد.

ونشرت دراسة حديثة بدورية «Nature Communications»، و نجحت في مساعدة عدد من المرضى من التوقف عن استخدام أدوية تثبيط المناعة لفترات تجاوزت ثلاث سنوات، من خلال نهج يعتمد على تقنية التهيئة المناعية.

وتقوم هذه التقنية بمساعدة المريض الذي خضع لزراعة الكبد للحصول على خلايا مناعية مشتقة من المتبرع قبل إجراء العملية، مما يساعد في تدريب جهاز المناعة على تقبل العضو المزروع وعدم اعتباره جسماً غريباً.

وأجريت التجارب السريرية على 13 مريضاً، أن 8 منهم كانوا مؤهلين لبدء سحب الأدوية بعد عام من زراعة الكبد، بينما تمكن 4 مرضى اخرين من التوقف عنها تماماً، مع بقاء 3 أدوية منهم لأكثر من ثلاث سنوات.

وكشف الباحثون أن هذه النتائج تشكل خطوة واعدة نحو تقليل الاعتماد على الأدوية المثبطة للمناعة عند زراعة الكبد حيث يتسبب استخدامها طويل الأمد بآثار جانبية تشمل زيادة خطر العدوى وبعض الأمراض المزمنة.

وأكد الباحثين على ضرورة إجراء دراسات أوسع نطاقاً للتحقق من فعالية هذه التقنية وسلامتها على المدى البعيد مع وجود خطط لتنفيذ تجارب مستقبلية على نطاق أوسع.