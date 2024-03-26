جمبسوت لامع .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأثارت هيفاء وهبي الجدل بإطلالة جديدة، مرتدية جمبسوت باللون الجولد خالي من النقوشات والتطريز بقماش القطيفة مجسم يبرز أنوثتها.

واستكملت هيفاء وهبي إطلالتها الجذابة، بحقيبة حمراء صغيرة الحجم، وانتعلت حذاء شفاف باللون الجولد بطريقة لافتة.







ومن الناحية الجمالية، وضعت هيفاء وهبي اللون الأحمر في الشفاه، مع إبراز العين بالكحل الأسود والايلانير البسيط، ووضعت البلاشر على الوجنتين بطريقة مميزة، كما تركت خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة عفوية جذابة أعلى الكتف.