الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 5 قيادات جديدة

أصدر الدكتور محمد سامى عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارات بتعيين خمس قيادات أكاديمية جديدة بالمعهد القومي للأورام، وكلية طب الأسنان، شملت تعيين وتجديد تعيين 3 وكلاء جدد، ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة، ومدير مستشفيات المعهد القومي للأورام.

ووجه رئيس جامعة القاهرة،  القيادات الجديدة بضرورة الالتزام بالعمل بروح الفريق المؤسسي، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات نوعية خلال الأعوام الماضية، والتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية، وتكريس الجهود لتطوير الجوانب الأكاديمية والبحثية والإدارية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات، وتهيئة بيئة محفزة لجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.

وشدد الدكتور محمد سامى عبدالصادق،  على ضرورة استثمار كل الإمكانات المادية والطاقات البشرية، بما يساهم فى تطوير العملية التعليمية والبحثية، والمنظومة الإدارية، ويهيئ بيئة ملائمة ومحفزة لطلاب الجامعة وباحثيها وجميع منتسبيها، مؤكدًا أن هذه القرارات تستهدف إعطاء دفعة لمنظومة العمل الأكاديمى والبحثى والمجتمعي، بما يتوافق مع رؤية الجامعة واستراتيجيتها، ويعظم دورها في خدمة توجهات الدولة المصرية، سعيا لتحقيق الأهداف التنموية للجمهورية الجديدة، باستثمار إمكانات الجامعة المادية والبشرية.

وتضمنت القرارات، تعيين وتجديد تعيين ثلاثة وكلاء وهم : الدكتورة ريهام سعيد الباسطى، وكيلا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب الأسنان ، والدكتورة داليا يحيي علي قدري وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث بالمعهد القومي للأورام، وتجديد تعيين الدكتور عماد نبيل اسحق وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمعهد القومي للأورام.

كما شملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة، تعيين الدكتورة هبه عبدالمتعال أحمد رئيسًا لمجلس قسم المحاسبة بكلية التجارة، وقيام الدكتور حسام محمد فريد بأعمال مدير مستشفيات المعهد القومي للأورام.

