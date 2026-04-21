الدكتور عبدالعزيز قنصوة يؤكد أهمية التوسع في إطلاق نداءات لمشروعات تطبيقية وبناء القدرات البحثية في مجال الجينوم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

في إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا بحضور الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، واللواء طبيب مصطفى النقيب مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بوزارة الدفاع، واللواء طبيب خالد عامر، الباحث الرئيسي لمشروع الجينوم.

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية المشروع باعتباره أحد أكبر المشروعات البحثية القومية، مشيرًا إلى ما يمثله من قيمة علمية مضافة وإنجاز نوعي غير مسبوق في سجل البحث العلمي المصري، في ضوء ما حققه من تقدم في بناء خريطة جينية مرجعية دقيقة تعكس الخصائص الوراثية للمصريين.

وأكد الوزير ضرورة التوسع في نطاق عمل المشروع من خلال إطلاق نداءات تنافسية لمشروعات بحثية متفرعة في المجالات ذات الصلة، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم المالي اللازم لها بالتعاون مع جهات التمويل البحثي التابعة للوزارة.

وأشار الوزير إلى أهمية أن تستهدف هذه النداءات الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، لتشجيع المتميزين داخل الجامعات والمراكز البحثية في هذا التخصص، وكذلك التركيز على المشروعات التطبيقية القابلة للتنفيذ والتي تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتدعم خطط التنمية.

 وثمن الوزير التكامل المؤسسي بين الجهات المشاركة، وفي مقدمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي، إلى جانب الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارات الصحة والسكان والسياحة والآثار والشباب والرياضة، وذلك بما يضمن تعظيم الاستفادة من مخرجات المشروع وتحقيق أهدافه الاستراتيجية التي  تسعى إليها الدولة .

ونوه الوزير إلى تميز مشروع الجينوم المصري على المستوى الدولي، خاصة فيما يتعلق بمحور دراسة جينوم قدماء المصريين، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف، لتعزيز فهم التطور الجيني لقدماء المصريين عبر العصور. 

كما تناول الاجتماع جهود المشروع في دراسة جينوم المبدعين والنوابغ، لما يمثله من أهمية في دعم آليات الاكتشاف المبكر للقدرات الاستثنائية من الأجيال الجديدة، وتوفير الفرص المناسبة لدعمهم ورعايتهم.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة جينا الفقي تطورات تنفيذ المشروع، موضحة ما تم إنجازه في مجال التسلسل الجيني الكامل وبناء قاعدة بيانات وراثية متكاملة، إلى جانب التقدم في تحليل التباينات الجينية وربطها بالأمراض الأكثر شيوعًا، بما يدعم توجه الدولة نحو تطبيقات الطب الدقيق.

كما تناول الاجتماع بحث بناء القدرات البشرية في مجالات علوم الجينوم، من خلال تدريب وتأهيل الكوادر البحثية من الطلاب والباحثين إلى جانب العمل على تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم المشروع.

كما بحث الاجتماع عددًا من المحاور التنفيذية، شملت تعزيز آليات التعاون بين مختلف الجهات المشاركة، وتكثيف التواصل والتنسيق بما يسهم في تسريع وتيرة العمل، وتحقيق التكامل بين مكونات المشروع.

جدير بالذكر أن مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين يستهدف إعداد خريطة جينية متكاملة للمواطن المصري، من خلال تحليل آلاف العينات الممثلة لمختلف المحافظات، ورصد الملايين من التباينات الجينية، بما يسهم في تحسين دقة التشخيص والعلاج، ودعم تطبيقات الطب الشخصي، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا في مجال أبحاث الجينوم، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو توطين التكنولوجيا الحيوية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

طريقة عمل فطائر البومب .. بمكونات بسيطة وطعم خرافي

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

