رئيس وزراء لبنان: لا مواجهة داخلية.. والدولة لن تخضع للترهيب

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حكومته لا تسعى إلى مواجهة مع حزب الله، لكنها في الوقت نفسه “لن تخضع للترهيب” من جانب الميليشيا المدعومة من إيران، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف سلام أن الهدف الأساسي لحكومته يتمثل في “إعادة بناء الدولة على أسس سليمة”، مؤكدًا أن “الدولة ذات السيادة لا يمكن أن تقوم دون احتكار السلاح”.

وجاءت تصريحاته في ظل توتر متجدد على الحدود الجنوبية للبنان، عقب تبادل إطلاق نار بين حزب الله وإسرائيل.

وفي سياق متصل، جددت الكتلة السياسية التابعة لحزب الله ما وصفته بـ“الالتزام الحذر” باتفاق وقف إطلاق النار الهش مع إسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، لكنها في المقابل انتقدت الحكومة اللبنانية، متهمة إياها باتباع “نهج التنازلات والخضوع لإرادة العدو”.

وكانت التهدئة قد تعرضت لضغوط ميدانية اليوم، بعدما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه قوات إسرائيلية في الجنوب، وردت إسرائيل باستهداف منصات إطلاق صواريخ تابعة له، ما أعاد التوتر إلى الواجهة مجددًا.

وأوضح سلام أن الحكومة اللبنانية ماضية في خيار التفاوض الدبلوماسي مع إسرائيل خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد لعشرة أيام، مشيرًا إلى أن جولة جديدة من المحادثات من المقرر عقدها يوم الخميس في واشنطن.

وحدد رئيس الوزراء اللبناني مطالب بلاده خلال هذه المحادثات، وتشمل “الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، وعودة النازحين إلى مناطقهم”. في المقابل، تتمسك إسرائيل ببقاء قواتها في مواقعها جنوب لبنان خلال فترة الهدنة.

وجاءت تصريحات سلام عقب لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد استعداد بلاده لتقديم الدعم للحكومة اللبنانية “بقدر الإمكان” في إطار التحضير للمفاوضات المرتقبة مع إسرائيل.