هل تُقضى الصلوات الفائتة بالترتيب وهل تسقط السنن؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المواطنين حول كيفية قضاء الصلوات الفائتة في حال السفر أو المرض، وهل يجب الالتزام بالترتيب بينها، وكذلك حكم السنن الرواتب.

كيفية قضاء الصلوات الفائتة في حال السفر أو المرض

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن قضاء الصلوات الفائتة يكون بالترتيب كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قضى الصلوات التي فاتته مرتبّة، مشيرًا إلى أن هذا هو الأفضل خروجًا من الخلاف بين العلماء.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هناك خلافًا فقهيًا في مسألة الترتيب، حيث يرى بعض العلماء وجوبه، بينما يرى الشافعية أنه سنة وليس فرضًا، تيسيرًا على الناس، مؤكدًا أن من صلّى الفوائت دون ترتيب لعذر فصلاته صحيحة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن السنن الرواتب لا تسقط بالكلية، موضحًا أن من كان معتادًا على المحافظة عليها يُستحب له أن يقضيها مع الصلوات الفائتة، عملًا بقول من يرى قضاء السنن لمن كان يواظب عليها.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحرص على قضاء الفوائت مع السنن قدر المستطاع يعكس التزام المسلم وحرصه على أداء عباداته على الوجه الأكمل.