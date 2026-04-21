ديني

أمين الإفتاء: الذهاب للدجالين بغرض جلب النفع أو دفع الضرر غير جائز شرعًا

أحمد سعيد

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإيمان بالخرافات وممارسات الدجل والشعوذة أمر محرم شرعًا، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر تُشكل خطرًا كبيرًا على الأفراد والمجتمع، لما تسببه من انحراف في التفكير والسلوك.

أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام وتصديقها خطر على الدين والمجتمع

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأي إنسان أن يدعي معرفة ما سيحدث في المستقبل، مؤكدًا أن تصديق مثل هذه الادعاءات يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الذهاب إلى الدجالين والمشعوذين بغرض جلب النفع أو دفع الضرر غير جائز شرعًا، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحذر من مجرد الذهاب إليهم، حتى قبل التصديق، لما في ذلك من خطورة على العقيدة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الاعتماد على الأبراج أو التوقعات الوهمية في اتخاذ قرارات الحياة، مثل العمل أو الزواج، يدخل في دائرة المحظور، لأنه قائم على أوهام لا أساس لها، ويدفع الإنسان للابتعاد عن التفكير السليم.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى حماية الإنسان من الاستغلال المادي والنفسي، داعيًا إلى التمسك بالأذكار والعبادات، وتعزيز الترابط الأسري، وتربية الأبناء على التفكير السليم، بما يحفظ تماسك المجتمع ويمنع انتشار هذه الظواهر.

