الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز قطع الرحم بسبب الخلافات؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ عويضة عثمان
أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة بشأن حكم قطعها لعلاقتها بإخوتها بسبب كثرة الخلافات وتأثيرها السلبي على حالتها النفسية، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر شرعي لقطيعة الرحم مهما كانت الأسباب.

هل يجوز قطع الرحم بسبب الخلافات؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الإسلام يدعو إلى صلة الأرحام والصبر على الأذى، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم"، مشيرًا إلى أن صلة الرحم واجبة حتى مع وجود خلافات.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن النزاعات المادية أو الخلافات الشخصية لا تُعد مبررًا لقطع العلاقات بين الإخوة، لافتًا إلى أن البعض يحاول إيجاد مبررات للقطيعة، وهو أمر غير مقبول شرعًا.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن على الإنسان أن يحافظ على الحد الأدنى من التواصل مع أقاربه، ولو من خلال مكالمة هاتفية أو رسالة، خاصة إذا كان الاحتكاك المباشر يسبب أذى نفسيًا، مؤكدًا أن هذا يحقق صلة الرحم دون تعريض النفس للضرر.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العمرة لا ترتبط بصحة صلة الأرحام، لكنها من الآداب المستحبة قبل السفر أن يطلب الإنسان الصفح ممن أخطأ في حقهم، داعيًا إلى الحفاظ على الروابط الأسرية والسعي للإصلاح قدر الإمكان.

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

رئيس الوزراء

خبير اقتصادي : خطاب الدكتور مدبولي أمام البرلمان سردية لإدارة الأزمة

السيارات

خبير صناعة السيارات: ارتفاع الأسعار مستمر بسبب اضطراب الاقتصاد العالمي

ضياء العوضي

الجمعية المصرية للطب الوظيفى: ضياء العوضى كان يرفض أفكارا طبية لا تقبل النقاش

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

