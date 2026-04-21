أحمد عز يعود للدراما بمسلسل الأمير في 2027

يستعد الفنان أحمد عز للعودة للدراما التليفزيونية، مرة أخري، بعد غياب دام لسنوات.

العمل من المقرر ان يحمل اسم “الأمير” ، وهو برعاية الهيئة العامة للترفيه GEA، ومن إنتاج استوديوهات صله وشاهد MBC.

مسلسل الأمير بطولة النجم أحمد عز، وبمشاركة نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي، ومن إخراج العالمي ستيفن هوبكنز، فكرة المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار الكاتب الكبير صلاح الجهيني، ومن المقرر عرضه عام 2027 حصريًا على شاهد.

وينتظر أحمد عز عرض فيلمه الجديد فرقة الموت، خلال الفترة القادمة في السينمات المصرية.