الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نيقولا معوض يتحدث الروسية في الإعلان الرسمي للمسلسل الجديد Hostage (الرهينة)

نيقولا معوض
نيقولا معوض
قسم الفن

طرح الفنان نيقولا معوض الإعلان الرسمي وصور حصرية من مسلسله  الجديد Hostage (الرهينة)، الذي يتحدث فيه باللغة الروسية، ومن المقرر أن يحصل على عرضه الأول في 25 أبريل الحالي على منصة Kinopoisk، على أن يتم عرض حلقة أسبوعيًا على منصة Yandex Plus.
 

ومن المقرر أن يسافر نيقولا معوض إلى روسيا يوم الخميس 23 أبريل، ليحضر العرض الخاص للمسلسل بصحبة فريق عمل والأبطال.

ويعتبر Hostage (الرهينة) رابع عمل عالمي في مسيرة نيقولا معوض، حيث قام ببطولة فيلم His Only Son للمخرج ديفيد هيلينغ، وهو الفيلم حقق أرقامًا مبهرة في شباك التذاكر الأمريكي عند عرضه في 2023، كذلك شارك في بطولة فيلم Three Thousand Years of Longing للمخرج العالمي جورج ميلر والذي كان عرضه الأول بمهرجان كان السينمائي، هذا إلى جانب مسلسل Karantina إلى جانب النجم الأميركي جيمس فرانكو وتم تصويره في اليونان.

ومن أجل هذا المسلسل، تعلم نيقولا اللغة الروسية، ليضيفها إلى اللغات واللهجات التي يتقنها، حيث سبق له أن أدى أدوارًا باللغات الإنجليزية والفرنسية، وفي السابق تعلم نيقولا اللغة الفارسية من أجل شخصية عمر الخيام، كما تعلم التركية من أجل أغنياته uykuma bir kala وSeni seviyorum، هذا بالإضافة إلى تمكنه من أداء لكنات عربية متنوعة.

مسلسل Hostage (الرهينة) الذي تم تصويره في روسيا وتركيا والإمارات تدور أحداثه بين موسكو و سوريا و تركيا عام 2014، ويحكي قصة محلل مالي ناجح يساعد العملاء الأثرياء على مضاعفة ثرواتهم من دون أن يطرح أسئلة أخلاقية، لكن حياته تنقلب حين تختفي شقيقته التي تعتبر أقرب شخص إليه، وتصبح رهينة، فيلجأ إلى سعيد الذي يلعب دوره نيقولا معوض لمساعدته، وحينها يتضح أن المال وحده لا يكفي لإنقاذها.
 

يشارك في بطولة مسلسل Hostage (الرهينة) ماكسيم ماتفيف، ونيقولا معوض و داريا أفراتينسكايا بالإضافة إلى فارس الأندلسي وتوني جوجانوفيتش ورؤوف بن عمر وألكسندر لازاريف، أرتيوم بيستروف، كارين بادالوف، كسينيا كوماروفا وآخرين.

تعود فكرة المسلسل إلى ألكسندرا ريميزوفا، وكتب السيناريو أندريه تسيبولسكي وسيرغي بوبوف، وهو من إنتاج ألكسندرا ريميزوفا ودميتري نيليدوف وأولغا فيليبوك. مسلسل The Hostage (الرهينة) تم إنتاجه وسيرغي بوبوف. والمنتجون هم ألكسندرا ريميزوفا، دميتري نيليدوف، وأولغا فيليبوك. وقد أُنتج هذا العمل الدرامي لصالح منصة Kinopoisk بواسطة شركة Lunapark للإنتاج السينمائي، بالمشاركة مع Plus Studio.

