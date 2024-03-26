ما هو عدد أيام إجازات عيد الفطر 2024؟

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد عيد الفطر المبارك 2024، موضحا أنه وفقا للحسابات الفلكية سيحل أول أيام العيد يوم 10 أبريل المقبل 2024، وهو غرة أول شهر شوال 1445 هجريًا، وأن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا، وأنه سينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل.

وأوضح المعهد أن عدد الأيام المتبقية على أول أيام عيد الفطر 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، فإنه بدءًا من اليوم سيكون هناك 14 يومًا متبقية على نهاية الشهر الكريم فلكيًا، لافتا إلى أن الرأي النهائي لموعد نهاية شهر رمضان 2024 سيكون لدار الإفتاء المصرية، وذلك بعد استطلاع رؤية هلال الشهر الكريم.

إجازة عيد الفطر في مصر: من الأربعاء 10 أبريل– إلى الجمعة 12 أبريل

بحسب صفحة العطلات الرسمية لعام 2024 في موقع رئاسة الجمهورية، فإن إجازة عيد الفطر في مصر تمتد لـ3 أيام فقط تنتهي يوم الجمعة 12 أبريل المقبل.

يعد موعد إجازة عيد الفطر المبارك محط الأنظار في مصر، وسط ترقب ملايين المواطنين لقرار الحكومة بشأن مدة الإجازة في القطاعين العام والخاص.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مصر



من المنتظر أن تكون صلاة عيد الفطر في الساعة 5:59 صباحًا بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، ووفقًا للمعهد.