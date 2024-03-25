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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل عيد الفطر.. توقعات الخبراء حول أسعار الدواجن الفترة المقبلة

صدى البلد

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن وتوقعات الخبراء قبل عيد الفطر و تحرك  سعر المنتجات البترولية منذ أيام قليلة ، ووصل سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و25 قرشا مما سينعكس على أسعار المنتجات والسلع ومن بينها الدواجن والتى شهدت انخفاضا طفيفا خلال الفترة الحالية مقارنة بالأيام الماضية.

ارتفاع أسعار السولار

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن ارتفاع أسعار السولار والمحروقات سيؤدي إلي زيادة فى أسعار الدواجن بنسبة تتراوح من 3 ل 5% فى سعر الكيلو وكذلك طبق البيض ، وذلك بسبب ارتفاع سعر النقل ونقل الأعلاف .

وأضاف " الزيني " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن تدفئة الدواجن تحتاج إلي غاز وسولار وبالتالى تزيد من تكلفة الإنتاج ، موضحًا أن معظم قطاعات النقل زادت من التكلفة بنسبة تصل ل 20 ، و 25% .
 

تأثير إيجابي 
 

وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن ثبات سعر الدولار والإفراج المستمر التي تقوم به القيادة السياسية سبب أساسي يؤثر إيجابيا فى سعر الدواجن ، لإنها مادة حية غير قابلة للتخزين وتشجيع المربي على الدخول مرة أخري لتربية الدواجن .

كما قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  إنه يتوقع ارتفاع طفيف فى أسعار الدواجن بعد عيد الفطر علي خلفية ارتفاع السولار ، وأيضا إفطار الإخوة المسيحيين مما يزيد الإقبال على شرائها. 

أسعار النقل 

وأضاف "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ارتفاع أسعار السولار سيؤدي إلي زيادة فى أسعار النقل وبالتالى زيادة فى أسعار الدواجن والبيض.

وأشاد " نقيب الفلاحين " بجهود القيادة السياسية فى الإفراج الجمركي عن الأعلاف بشكل مستمر مما سيكون له تأثير إيجابي علي عودة المربيين مرة أخري لدورات الإنتاج. 

 

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