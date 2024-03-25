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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

الدواجن
الدواجن

استقرت أسعار الدواجن اليوم في مصر، بعد تراجع تلا ارتفاع غير مسبوق الأسعار نتيجة زيادة الطلب مع دخول رمضان، إلا أن الأسعار عاودت التراجع اليوم، ليهبط سعر الكيلو بقوة.

أسعار الفراخ

تراجعت أسعار الدواجن ليبدأ سعر الكيلو اليوم يتراوح بين 93-94 جنيها في المزرعة بعد نحو 100 جنيه، فيما يبدأ السعر للمستهلك من 96-115 جنيها.

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سعر كيلو البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية ، ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 50 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 206-210 جنيهات لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 -260 جنيها، بفارق نحو 50 جنيها.

البانية

سعر كيلو الفراخ اليوم

تراجعت أسعار الدواجن اليوم، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 94 جنيها في المحلات بعد نحو 120 -125 الأيام الماضية لدى المحلات.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 93-94 جنيها في المزرعة، و 96 وقد يصل إلى 115 جنيه للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 125-135 جنيها للكيلو.
  •  الدواجن الساسو: 120 -130 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 105- 130 جنيهًا للكيلو.
الدواجن
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 206-245 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 65 -75 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 50-60 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء : 88 جنيهًا في المزرعة، و95 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة  البيض الأحمر.. وجاء كالتالي: 

  • سعر كرتونة الأحمر 148 جنيها في المزرعة.
  • تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 155-160 جنيها.
البيض

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة البيض الأبيض 147 جنيها.
  • تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 152 جنيها.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 162 جنيها للمستهلك
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