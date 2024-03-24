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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

صدى البلد

تذبذب كبير في أسعار الدواجن بالأسواق ما بين ارتفاع وانخفاض الأسعار، على الرغم من انخفاض أسعار الأعلاف والذي يشكل 70% من تكلفة الدواجن، حيث تنخفض الأعلاف يوما بعد يوم نتيجة توافر النقد الأجنبي.

 

أسعار الدواجن اليوم 

 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة لتسجل 95 جنيها بعد أن كان سعرها 105 جنيهات منذ أيام قليلة، وتصل إلى المستهلك بسعر 116 جنيها، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 89 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها. 
 

وارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حيث سجلت حوالي 113 جنيها بعد أن سجلت أمس 110 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة 89 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 97 جنيهًا 

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 200 إلى 250 جنيهًا في بعض المحلات، على حسب المنطقة. 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60 جنيها.



أسعار البيض 

 

•  وارتفع سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة الأحمر من 148 إلى 155 جنيهًا  .
 • وسعر كرتونة البيض الأبيض 146 ل 155 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 160 جنيها.
 

وكشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن عن الموعد الحقيقي لانخفاض أسعار الدواجن، حيث قال إن الأسعار سوف تنخفض أكثر فى النصف الثانى من رمضان بعد قلة الإقبال على شراء الدواجن، كما سيشعر المواطن بانخفاض الأسعار بعد انتهاء شهر رمضان .

 

استقرار النقد الأجنبي 
 

وأضاف "الزيني" لـ"صدي البلد " أن استقرار النقد الأجنبي هو المؤثر الأساسي فى أسعار خامات الأعلاف وبالتالى يؤثر علي أسعار الدواجن، موضحًا أن هناك تراجع يومى فى أسعار الدواجن من 28 ألف جنيها ل 24 ألف جنيها وقابلة للانخفاض مرة أخري ، وهذا شئ جيد لإنه يشجع المربيين على زيادة الإنتاج .
 

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الدواجن تحمل جزء كبير من البروتين الحيواني فى مصر، لافتًا إلى أن الإنتاج والإتاحة العاملان الأساسيان فى التحكم بأسعار الدواجن لأنها سلعة غير قابلة للتخزين أو الاحتكار .
 

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