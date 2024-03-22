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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

الدواجن
الدواجن

يهتم الملايين بالبحث عن أسعار الدواجن اليوم في مصر، بعد صعود الأسعار نتيجة زيادة الطلب مع دخول رمضان،إلا ان الأسعار عاودت التراجع اليوم بقوة.

أسعار الفراخ

وارتفعت أسعار الفراخ ليبدأ سعر الكيلو اليوم يتراوح بين 92-93 جنيها في المزرعة بعد نحو 100 جنيه، فيما يبدأ السعر للمستهلك من 100 -120 جنيها.

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سعر كيلو البانيه

تراجع سعر كيلو البانيه  ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 60 جنيه، إذ يبدأ اليوم من 190 جنيها لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 250 جنيها.

البانية

سعر كيلو الفراخ اليوم

تراجعت أسعار الدواجن اليوم، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 100 جنيها في المحلات بعد نحو 120 -125 الأيام الماضية لدى المحلات.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 92  جنيها في المزرعة، و 100 وقد يصل إلى 120 جنيه للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 125-135 جنيها للكيلو.
  •  الدواجن الساسو: 120 -130جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 105- 130 جنيهًا للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 190 -220 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 55 -75 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 50-60 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء : 85 جنيهًا في المزرعة، و90 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة  البيض الأحمر.. وجاء كالتالي: 

  • سعر كرتونة الأحمر 148 جنيها في المزرعة.
  • تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 155-160 جنيها.
 البيض 

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة البيض الأبيض 147 جنيها.
  • تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 152 جنيها.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 162 جنيها للمستهلك.
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