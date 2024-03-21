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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 21 مارس 2024

صدى البلد

سجلت أسعار الدواجن حالة من التراجع في الأسواق والمحال التجارية، صباح اليوم الخميس 21 مارس 2024، وسجل سعر الدواجن البلدي اليوم في البورصة نحو 90 جنيها للكيلو.

ويرصد  “صدى البلد ” أسعار الدواجن بأنواعها المختلفة للمستهلكين.

أسعار الدواجن

  • سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم نحو 67 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن.
  • وتراجع سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم في البورصة عند 90 جنيهًا.
  • وحقق سعر كيلو الدواجن الأمهات اليوم نحو 58 جنيها في بورصة الدواجن.
  • بلغ سعر كيلو الدواجن الساسو اليوم نحو 80 جنيهًا تسليم أرض المزرعة.
  • أما عن سعر البط المسكوفي، فسجل اليوم نحو 90 جنيها للكيلو في البورصة.

أسعار البانيه اليوم

تراوحت أسعار البانيه اليوم من 170 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن المجمدة

وسجل سعر الدواجن المجمدة اليوم نحو 100 جنيه، لتصل للمستهلك بـ سعر 105 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم

  • سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات نحو 27 جنيهًا.
  • بلغ سعر الكتكوت البلدي مشعر اليوم نحو 8 جنيهات.
  • وسجل سعر الكتكوت البلدي هجين عالي نحو 9.5 جنيه.
  • سجل سعر الكتكوت الفيومي والروزي نحو 17 جنيهًا.
  • بلغ سعر الكتكوت جيل تاني نحو 12.5 جنيه.
  • وصل سعر الكتكوت الساسو جيل أول لـ23 جنيهًا.

اسعار البيض اليوم 

  • سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 131 جنيها في البورصة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا.
  • حقق سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 132 جنيهًا، وتصل للمستهلك بـ سعر 145 جنيهًا.
  • وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في البورصة نحو 142 جنيهًا، لتصل للمستهلك بـ سعر 160 جنيهًا.

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