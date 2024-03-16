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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طفرة جديدة في عالم الزراعة.. اكتشاف جديد ينعش سوق الدواجن في مصر

نبات الأزولا
نبات الأزولا

بعد أزمة الاعلاف الفترة الأخيرة و مع زيادة أسعارها ، أصبح الجميع يبحث عن بدائل الأعلاف التى تتناولها الحيوانات والطيور .

و نجحت محافظة جنوب سيناء من زراعة نبات يسمى " الأزولا " والمعروف بأنه بديل اقتصادي للأعلاف .

ما هو نبات " الأزولا "

عبارة عن نبات يعيش على أسطح الماء يتكاثر ويحتوى على نسبة بروتين عالية تتراوح ما بين 30 إلى 40%

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زراعة الازولا بجنوب سيناء
 

 قال محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء   أنه تم تعميم هذه التجربة في القطاع الزراعي بجنوب سيناء وخاصة مدينة طور سيناء  مشيرا إلي أن نبات الازولا مائي و غير مكلف كعلف  للدواجن مشيرا إلي أنه يتم حصاد الازولا كل ثلاث أيام.

وأوضح  شطا ان نبات الأزولا سريع التكاثر مائي  و الازولا  مشروع ناجح  لمربي الدواجن والماشية حيث  يوفر الكثير  من العلف الصالح لجميع أنواع الماشية سواء الأبقار والجاموس والأغنام والدواجن نتيجة توفر نسبة بروتين كبيرة به  مشيرا إلى أنه مشروع موفر لتوفير الأعلاف بأسعار مخفضة .


وكشف شطا ان النبات موجود بمديرية الزراعة بجنوب سيناء لمن يريد من المربين إجراء التجربة والاستفادة من تلك الأعلاف.

 

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