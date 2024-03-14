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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مفاجأة من صاحب مخبز وكاهن.. كيف احتفل الأقباط في المحافظات بشهر رمضان؟

صدى البلد

حالة من البهجة والسرور تعم الشوارع بحلول شهر رمضان الكريم، ويبادر الأقباط بمشاركة المسلمين احتفالاتهم بطرق مختلفة تعبر عن الوحدة والحب والسلام بين الأديان.

قبطي يوزع العيش مجاناً احتفالًا برمضان في الأقصر

"فيها حاجة حلوة وبلدنا طول عمرها بخير بناسها وأهلها الطيبين" شعار رفعه القبطي جوده ابو سامي صاحب مخبز عيش الوحدة الوطنية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، حيث أطلق مبادرة بتوزيع الخبز بالمجان على المواطنين إحتفالاً بشهر رمضان المبارك.

وقال جودة أبو سامي صاحب مخبز الوحدة الوطنية بإسنا، إنه يفرح مع أصدقائه وأحبابه المسلمين بقدوم شهر رمضان، لذلك قرر توزيع الخبز مجاناً بمدينة إسنا، على الأطفال والفتيات والسيدات والعمال في الشارع بجهد ذاتي دون مساهمة من أحد.

وأشار إلى أن المبادرة تقام سنوية خاصة فى شهر رمضان المبارك بحيث يحصل أى مواطن من المدينة أو خارجها على الخبز بالمجان دون تحمل أى نفقات، قائلاً" الناس غلابة ومحتاجة مساعدة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ولازم الجميع يساعد باللى يقدر عليه واحنا ابناء مدينة إسنا قررنا المساعدة" .

قبطي يوزع عيش مجانا

مسحراتية قبطية توزع الإفطار على الصائمين بشوارع دهب

وزعت كاتي ظريف أول مسحراتية في جنوب سيناء افطار وعصائر وقت المغرب علي الصائمين في طرق وشوارع دهب وكانت مرتدية الجلابية البيضاء .
وقالت كاتي ظريف إن تقوم بتجهيز التمر والعصائر والمياه يوميا لتوزيعها علي المارة في الطرق والشوارع قبل الافطار لتناولها في الإفطار .

قالت كاتي ظريف  لـ "صدى البلد" انها للعام الثاني علي التوالي تقوم بمهنة المسحراتي  مشيرا إلي إنه كانت تريد إن تفرح اصدقائها المسلمين من الزملاء والجيران وتضفي بهجة علي مدينة دهب التي لم تكن تعرف مهنة المسحراتي .
واضافت ظريف إن هذا العام سوف تقيم مائدة الافطار والسحور بمساعدة زميلها بالإضافة لتوزيع الافطار علي الطريق للمسافرين .

مسحراتية قبطية توزع الإفطار على الصائمين

كاهن كنيسة يوزع فوانيس رمضان على المواطنين في الشارع في دمياط

اعتاد الدمايطة في الشوارع، على مشهد متكرر في كل المناسبات الدينية وهو قيام الأنبا هشام بندلمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، بمشاركه المسلمين احتفالاتهم  وخاصة في شهر رمضان، فلقد اعتاد قبل قدوم الشهر الكريم ، بتزين الكنيسه بالفانوس الرمضاني وأيضا الخروج للشارع لتوزيع الفانوس على الماره من المواطنين.


أصبح الدمايطة ينتظرون  وجوده بينهم  في كل مناسباتهم السنويه والاجتماعيه ، واعتاد أيضا على تزيين الكنيسة بفوانيس رمضان والخروج  للشارع وتوزيع الفوانيس على الاطفال والكبار بالشارع.


كما اعتاد ان ينظم سنويا خلال شهر رمضان حفلا للسحور ويدعو الكثير من الدمايطة من مختلف الانتماءات السياسية للمشاركة في حفل السحور.

قال الاب بندلمون “ لصدى البلد” انه اعتاد ان يشارك الدمايطة طقوسهم واحتفالاتهم ومع اقتراب شهر رمضان اشترى فانوس رمضان مصنوع من الخشب.

وأضاف أن رمضان شهر الخيرات والترابط والتراحم بين المسلمين والمسيحيين لأنه شهر له طقوس خاصة ومرتبط دينيا ويمس مشاعر كل الناس.

وأشار إلى أنه اعتاد المحبة والاخاء بين الشعب المصري بجميع أطيافة واعتاد ان يقوم المسلمين بزيارته ايضا وتقديم التهنئة له وللمسيحيين أثناء الاحتفال بأعيادهم  فالشعب  المصري يقف يدا واحدا في مواجهة العنف والتطرف. 
 

كاهن كنيسة يوزع فوانيس رمضان على المواطنين في الشارع
الاحتفال بشهر رمضان الاقباط في رمضان كاهن يوزع الفوانيس رمضان 2024 الاحتفال برمضان

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