مدفوعة الأجر للموظفين.. عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024|والقانون يحرم هؤلاء من الإجازة

مع اقتراب نهاية النصف الأول من شهر رمضان 2024، يتزايد اهتمام الناس بمعرفة موعد إجازة عيد الفطر المبارك في ذلك العام، وفي توقيت متزامن مع انقضاء العشرة الأوائل من رمضان، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر تحديد يوم الثلاثاء التاسع من أبريل 2024 كتاريخ لعيد الفطر المبارك، وسيستمر حتى الجمعة الثانية عشر من نفس الشهر.

وأثناء إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2024، يُمنح الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص إجازة كاملة ومدفوعة الأجر، حيث يتضاعف أجر الموظف وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومع ذلك، تحتوي بنود القانون على تعليمات تمنع الموظفين من الاستمتاع بإجازتهم الرسمية خلال هذه الفترة، حيث يُطلب منهم الحضور للعمل حتى في أيام العيد، وفي المادة 52 من قانون العمل، تنص على أنه يُمكن تشغيل العامل في "الأعياد والمناسبات" إذا استدعت ظروف العمل ذلك، حيث يكون العامل مستحقًا في هذه الحالة من أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أي يُضاعفه.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

وتُقام صلاة عيد الفطر المبارك في الساعة 5:59 صباحًا بتوقيت محافظة القاهرة، وفقًا لتقرير المعهد القومي للبحوث الفلكية، أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1445 هـ، بهدف تحديد تاريخ عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان الكريم، وأوضحت الدار أنها ستقوم بالتحقق من الرؤية الشرعية يوم الاثنين، 29 رمضان، الموافق 8 أبريل 2024.

وفي حال تأكيد رؤية الهلال، ستكون أول أيام عيد الفطر المبارك (الأول من شوال) يوم الثلاثاء، 10أبريل 2024، وسوف تكون الإجازة ابتدأ من يوم الوقفة الموافق 9 أبريل وكان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أعلن موعد غرة شهر رمضان، حيث وقعت غرة شهر رمضان 2024 يوم الاثنين، 11 مارس 2024.

يحق لصاحب العمل في القطاعين العام أو الخاص منع كل الموظفين أو عدد منهم من الحصول على إجازة عيد الفطر، وذلك طبقًا لما جاء في قانون العملة بهدف استمرار مصلحة العمل مع ضمان حق الموظف في التعويض من إجازة بديلة.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر حكومية مسؤولة أن منحة عيد الفطر 2024 سيتم صرفها لجميع المصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارات المحلية بالجهاز الإداري للدولة، وشركات وهيئات القطاع العام والأعمال العام.

وأضافت المصادر أن هناك اتجاهًا عامًا، داخل مؤسسات الدولة والجهاز الإداري للدولة، لصرف منحة عيد الفطر2024 لجميع العاملين والموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية، وكوادرهم في كل القطاعات الحكومية والهيئات الخاصة، وذلك تقديرًا من الدولة لظروف الحياة والأوضاع والأعباء المعيشية التي زادات في خلال الفترة الأخيرة.

منحة عيد الفطر2024

ولفتت المصادر إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين بشتى الطرق، مؤكدة أن ملايين الأسر المصرية ستستفيد بشكل مباشر من صرف منحة عيد الفطر2024.

وهناك فئات من الموظفين قد يحرموا من إجازة عيد الفطر 2024 وإجازات شهر أبريل، وذلك بحسب القانون الذي يأخذ في الاعتبار مصلحة العمل، وفي نفس الوقت يمنح العامل حق التعويض عن تلك الأيام التي حرم من الحصول على إجازة فيها، ولا يحق لصاحب العامل تجاهل هذا الحق وإلا يكون مخالف للقانون وللعامل اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

وسوف نرصد لكم شروط حرمان الموظف من الإجازة، والتي جاءت كالتالي:

1- يجب أن تكون هناك ضرورة ملحة مرتبطة بمصلحة العمل لتشغيل الموظف في يوم الإجازة.

2- قد يطلب من الموظف الموافقة على العمل في يوم الإجازة.

3- تعويض الموظف المحروم من إجازة عيد الفطر

4- أجر مضاعف عن يوم العمل في الإجازة.

5- تعويض نقدي للموظف أو العامل تعويضًا عن حضور للعمل في فترة إجازة العيد.

كما نرصد لكم العطلات الرسمية في 2024، والتي جاءت كالتالي:

- إجازة يوم الخميس 25 أبريل 2024، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- إجازة يوم الأربعاء 1 مايو 2024، بمناسبة عيد العمال.

- إجازة يوم الاثنين 6 مايو 2024، شم النسيم.

- الأحد 16 يونيو 2024 إجازة وقفة عيد الأضحى.

- من الاثنين 17 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك.

- إجازة الأحد 30 يونيو، ثورة 30 يونيو.

- إجازة الاثنين 8 يوليو، رأس السنة الهجرية.

- إجازة الثلاثاء 23 يوليو، ثورة 23 يوليو 1952.

- إجازة الاثنين 16 سبتمبر، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- إجازة الأحد 6 أكتوبر، عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).