موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. وبشرى بشأن مضاعفة أجر الموظفين

بالتزامن مع اقتراب انتهاء النصف الأول من شهر رمضان المبارك 2024، تتزايد معدلات بحث المواطنين على موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، تزامنا مع انتهاء العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك، عن موعد عيد الفطر المبارك 2024 في مصر، مشيرا إلى أنه سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 ويستمر حتى الجمعة الموافق 12 من ذات الشهر .

إجازة عيد الفطر المبارك 2024

وفي إجازة عيد الفطر المبارك 2024، يحصل الموظفون بالقطاعين الخاص والحكومي على إجازة كاملة كاملة وتكون مدفوعة الأجر، وحال العمل بها يكون أجر الموظف مضاعفا وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ولكن يوجد بنود بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تمنع فيها الموظف من الحصول على اجازته الرسمية، بل يتم استدعاءه للعمل حتى وإن كانت أيام العيد.

إجازة العيد مدفوعة الأجر

ونصتّ المادة 52 من قانون العمل على أنه يتم تشغيل العامل في هذه الأيام “ الأعياد والمناسبات” إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، اي ضعفه.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

وتؤدى صلاة العيد عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 5:59 صباحًا بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، وفقا لما كشفه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

استطلاع هلال شهر شوال

وكشفت دار الإفتاء المصرية، عن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1445ه، لتحديد موعد عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان الكريم. وقالت دار الإفتاء إنها ستتحقق من الرؤية الشرعية يوم الاثنين 29 رمضان، الموافق الاثنين 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فستكون أول أيام عيد الفطر المبارك (الأول من شوال) يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024.

وكان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن موعد غرة شهر رمضان، وكانت غرة شهر رمضان 2024 يوم الاثنين 11 مارس 2024.

إجازات شهر إبريل

جاءت الإجازات والعطلات الرسمية لشهر أبريل 2024 متمثلة في:

1- يوم الجمعة 5 أبريل ..عطلة أسبوعية.

2- يوم السبت 6 أبريل.. عطلة أسبوعية.

3 – يوم الأربعاء 10 أبريل إجازة أول أيام عيد الفطر

4- الخميس 11 أبريل إجازة ثاني أيام عيد الفطر

5- الجمعة 12 أبريل إجازة ثالث أيام عيد الفطر

6- يوم السبت 13 أبريل.. عطلة أسبوعية.

7- يوم الجمعة 19 أبريل.. عطلة أسبوعية.

8- يوم السبت 20 أبريل.. عطلة أسبوعية

9 – يوم الخميس 25 أبريل.. عيد تحرير سيناء

10 – يوم الجمعة 26 أبريل ..عطلة أسبوعية

11- يوم السبت 27 أبريل.. عطلة أسبوعية