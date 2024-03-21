الإجازة 4 أيام ولا 5؟... تعرف على موعد إجازة عيد الفطر وتوقيت صلاته

أيام تفصلنا عن حلول عيد الفطر المبارك، والذي عادة ما يتساءل الكثير من المواطنين عن عدد أيام إجازته، هل 4 أم 5 أيام...

إجازة عيد الفطر المبارك

يترقب الكثير من المواطنين قرار الحكومة المصرية بشأن مدة إجازة عيد الفطر المبارك في القطاعين العام والخاص، ووفقًا للإعلان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن آخر أيام شهر رمضان الكريم سيكون يوم 9 إبريل المقبل.

مدة إجازة عيد الفطر 2024

تعتبر إجازة عيد الفطر من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، وفرصة للمواطنين لقضاء عطلة مع أسرهم وأصدقائهم، ومن المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا في اليوم العاشر من إبريل المقبل، وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك يوم 9 إبريل المقبل، وتستمر حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مصر

ووفقًا للمعهد، من المنتظر أن تكون صلاة عيد الفطر في الساعة 5:59 صباحًا بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، وتستمر الإجازة حتى يوم الجمعة من نفس الشهر.

ومن المتوقع نقل إجازة يوم الجمعة، الذي يوافق اليوم الثالث من أيام عيد الفطر، إلى الأحد، أو تقديمها إلى الثلاثاء، كما يحدث مع العطلات الرسمية التي تتزامن مع الإجازات الأسبوعية، وبذلك، يُتوقع أن يحصل الموظفون على 5 أيام متتالية كإجازة لعيد الفطر.