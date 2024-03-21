حريق تلو الآخر.. النيران تلتهم مواقع تصوير 3 مسلسلات رمضانية| تفاصيل

فاجعة أصابت طاقم العمل في 3 مسلسلات، تشارك في موسم الدراما الرمضانية 2024، في صدفة غريبة، حيث التهمت النيران مواقع مختلفة لتلك المسلسلات الرمضانية الجاري عرضها حاليًا دون سابق إنذار، وأثناء العمل على استكمال مشاهد الحلقات القادمة.. ماذا حدث؟

النيران تلتهم ديكورات تصوير 3 مسلسلات رمضانية

حالة من الجدل الواسع أصابت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما انتشرت الأنباء حول التهام النيران لـ 3 مواقع تصوير لـ مسلسلات جار عرضها ضمن موسم الدراما الرمضانية 2024، هي:

• دوار "الكبير أوي"

• جودر

• المعلم



تفاصيل اشتعال النيران في مواقع تصوير مسلسلات رمضان

التهمت 3 حرائق كبيرة مواقع تصوير 3 مسلسلات فنية بدأت في دوار " الكبير أوي"، والذي التهمته النيران عليه بالكامل يوم 27 فبراير الماضي، ونجا منه طاقم العمل بسبب تواجدهم في مكان تصوير آخر بعيد عن الدوار الذي اشتعلت فيه النيران.

بعد مرور أسبوعين فقط على حادثة دوار الكبير أوي، تكرر الحادث يوم 16 مارس، والتهم حريق هائل أستديو الأهرام الذي كان يتم مسلسل المعلم داخله، وكان الحريق ضخما حتى امتد إلى 10 عقارات تضم 46 وحدة سكنية 19 وحدة منها احترقت كليًا.

أيام قليلة مضت على حريق استديو الأهرام، حتى اندلع حريق آخر في موقع تصوير مسلسل جودر في مدينة الإنتاج الإعلامي، وتمت السيطرة عليه بشكل عاجل دون وقوع أي خسائر في الأرواح.



نجيب ساويرس يعلق على حرائق مسلسلات رمضان



أثار اندلاع النيران في اكثر من موقع تصوير لعدد من مسلسلات رمضان 2024 حالة من القلق والجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما علق عليه رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، عبر منصة السوشيال ميديا "أكس"، حيث نشر تغريدة قال خلالها:

« مسلسل الحرائق.. مريب بصراحة...».

وتفاعل مع الكثير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي إكس، متمنيين لطاقم عمل المسلسلات التي تعرضت لهذه الحوادث السلامة.