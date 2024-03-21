قبل العيد|هذا موعد صرف معاش أبريل …وتعرف على الفئات المحرومة منه

مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الفطر المبارك يبحث العديد من أصحاب المعاشات عن مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2024.

معاش شهر أبريل

من المقرر صرف معاشات شهر أبريل 2024 في موعدها المعتاد والمحدد من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

و من المقرر صرفها بداية من يوم الاثنين الأول من شهر أبريل 2024 ولمدة 7 أيام حتى يوم الأحد7 أبريل المقبل.

وسيكون صرف المعاشات في كل الأحوال قبل حلول عيد الفطر بمدة كافية، وهو ما يجعل الحكومة تستبعد فكرة تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل، ليكون الصرف في موعده الرسمي.

ومن المقرر صرف المعاشات شاملة الزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15%، في إطار حزمة القرارات التي اتخذها من أجل تخفيف العبء على كاهل المواطنين، حيث يصل الحد الأدنى للزيادة إلى نحو 170 جنيها، بينما يكون الحد الأقصى 1635 جنيها.

ووضع قانون التأمينات والمعاشات حالتين لوقف معاشات المواطنين، وهم:

1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش حال ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

أماكن صرف معاشات أبريل 2024

يصرف المعاش من مكاتب البريد بالقاهرة والمحافظات، وذلك لمن يقومون بالصرف يدويًّا، وماكينات الصرافة الآلية الـ«ATM» المخصصة لصرف المعاشات بموجب فيزا كارت المعاش، ومنافذ فوري وبنك ناصر الاجتماعي والمحافظ الإلكترونية، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية.

الاستعلام عن معاشات شهر إبريل 2024

تم صرف الزيادة الجديدة للمعاشات لأول مرة في شهر مارس 2024، حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة نسبتها 15٪ من قيمة المعاش الأساسي، وتمثل هذه الزيادة تحسينًا في الأوضاع المالية لمستفيدي المعاشات.

وللاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 وقيمتها، يمكن عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر هذا الرابط السابق.

البحث عن قسم أو خدمة الاستعلام عن المعاشات أو المدفوعات.

قد يُطلب منك إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل الرقم القومي أو رقم البطاقة الشخصية للمستفيد.

بعد ذلك، ستحصل على معلومات حول المبالغ المستلمة ومواعيد الصرف وأية تفاصيل أخرى ذات صلة بالمعاشات.

في بعض الأحيان، يمكن الاستعلام أيضًا عن طريق الاتصال بخدمة عملاء الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث يمكنك طرح استفساراتك والحصول على المعلومات المطلوبة من خلال الموظفين.

مزايا من قانون التأمينات والمعاشات

ويشار إلى أنه كان قد منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد، كبار السن من أصحاب المعاشات، العديد من المزايا، من خلال مشروع قانون حقوق المسنين الذي سعى من خلاله لمنحهم مزايا وإعفاءات منها تخفيضات على تذاكر المواصلات العامة وشهادت استثمارية ذات فوائد متنوعة..

وتنص المادة (96) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:

1- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

4- أيه أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (97) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتي:

1- تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التي لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.

2- تخفيض فى أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.

4-تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.

5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

6- أولويات فى التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.

وتنص المادة (98) من قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

وتنص المادة (99) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

وتنص المادة (100) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.

ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

1- العاجز عن الكسب.

2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وتنص المادة (101) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.