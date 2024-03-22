موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 .. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول عدد ايام إجازة عيد الفطر 2024 هل ٤ ام ٥ أيام، نظرا أن هذا السؤال هو الاكثر بحثا على وسائل التواصل الاجتماعي مع مرور اول ١٠ أيام من شهر رمضان بدأ الجميع يسأل عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 و متى ستبدأ و تنتهي، بالاضافة الى توضيح الحد الأدنى لإخراج زكاة الفطر لهذا العام .

يترقب الكثير من المواطنين قرار الحكومة المصرية بشأن مدة إجازة عيد الفطر في القطاعين العام والخاص، ووفقًا للإعلان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن آخر أيام شهر رمضان الكريم سيكون يوم 9 إبريل المقبل.

و تعتبر إجازة عيد الفطر من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، وفرصة للمواطنين لقضاء عطلة مع أسرهم وأصدقائهم، ومن المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر فلكيًا في اليوم العاشر من إبريل المقبل، وتبدأ إجازة عيد الفطر يوم التاسع إبريل المقبل، وتستمر حتى الثاني عشر من نفس الشهر.



ووفقًا للمعهد، من المنتظر أن تكون صلاة عيد الفطر في الساعة 5:59 صباحًا بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، وتستمر الإجازة حتى يوم الجمعة من نفس الشهر.