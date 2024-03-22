عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 .. فيديو

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول عدد ايام إجازة عيد الفطر 2024 هل ٤ ام ٥ أيام، نظرا أن هذا السؤال هو الاكثر بحثا على وسائل التواصل الاجتماعي مع مرور اول ١٠ أيام من شهر رمضان بدأ الجميع يسأل عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 و متى ستبدأ و تنتهي، بالاضافة الى توضيح  الحد الأدنى لإخراج زكاة الفطر لهذا العام .

 يترقب الكثير من المواطنين قرار الحكومة المصرية بشأن مدة إجازة عيد الفطر في القطاعين العام والخاص، ووفقًا للإعلان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن آخر أيام شهر رمضان الكريم سيكون يوم 9 إبريل المقبل.

و تعتبر إجازة عيد الفطر من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، وفرصة للمواطنين لقضاء عطلة مع أسرهم وأصدقائهم، ومن المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر فلكيًا في اليوم العاشر من إبريل المقبل، وتبدأ إجازة عيد الفطر يوم التاسع إبريل المقبل، وتستمر حتى الثاني عشر من نفس الشهر.


ووفقًا للمعهد، من المنتظر أن تكون صلاة عيد الفطر في الساعة 5:59 صباحًا بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، وتستمر الإجازة حتى يوم الجمعة من نفس الشهر.

إجازة عيد الفطر المبارك اجازة عيد الفطر الإجازات الرسمية عيد الفطر شهر رمضان إجازة العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

رامز جاب من الآخر| إمام عاشور يكشف سبب إخفاء توقيعه للأهلي

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

الزمالك يقطع الطريق علي الأهلي ويغري المدافع الأبرز في الدوري المصري لضمه

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

ترشيحاتنا

رد فعل صادم من نجم الزمالك بشأن حلقة إمام عاشور مع «رامز»

بالأحضان.. الصلح بين إمام عاشور وميدو في مقلب رامز جاب من الآخر

زيادة أسعار السولار| رفع تذاكر أتوبيسات النقل العام.. 15% لمواصلات المحافظات.. وهذا موقف المترو

بث مباشر.. صلاة التراويح من الجامع الأزهر الشريف

خليفة الأسطورة.. ابن رونالدينيو يشارك في تدريبات برشلونة لأول مرة

دينا : انتصرت على الرجالة .. وفيفي عبده محترمة جدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى للموظفين .. ماذا يحدث في المرتبات قبل عيد الفطر 2024

حلويات رمضان| طريقة عمل أصابع زينب

في اليوم العالمي للمياه.. ما هي الكمية التي يجب شربها يوميا؟

الرسول نهى عن تناوله وأمر بأكله في حالات أخرى..معلومات مثيرة عن طعام رمضاني

فيديو

موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 .. فيديو

مشهد جريء رفضته لقاء الخميسي وهذه الفنانة وافقت عليه | فيديو جراف

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ