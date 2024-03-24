المالية تحسمها بقرار رسمي..هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟

مر شهر مارس على الموظفين والعاملين بالهيئات الحكومية محمل بالكثير من المناسبات بداية من شهر رمضان وحتى عيد الأم إلى جانب الإلتزامات الشهرية، لتقرر الحكومة أن تسعد قلوب المصريين بـ مكافأة لـ عيد الفطر.

زفت الصحف والمواقع الإخبارية الخبر تحت عنوان منحة عيد الفطر 2024، ونقلت عن مصادر حكومية بأن تلك المنحة سيتم صرفها لجميع المصالح والهيئات الحكومية وشركات وهيئات القطاع العام والأعمال العام ووحدات الإدارات المحلية بالجهاز الإداري للدولة.

وسينال الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية داخل المؤسسات الحكومية بشتى فروعها وإداراتها منحة عيد الفطر 2024.

تخفيف أعباء

وجاء هذا القرار الحكومي وفق توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وذلك بعد ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

ورغم أن الحكومة لم تعلن بشكل رسمي عن منحة عيد الفطر، ولكن اطلعت المصادر الحكومية كافة وسائل الإعلام بأن الحكومة ستعلن عن تلك منحة عيد الفطر 2024 خلال عدة الأيام.

500 جنيه قيمة المنحة المنتظرة

وتقدر قيمة المنحة وفق التصريحات المتداولة على نطاق واسع، بـ 500 جنيه بالإضافة إلى شهر كامل من الراتب، وتعد منحة عيد الفطر عادة سنوية يتم منحها للعاملين بأجهزة وإدارات الدولة المختلفة.

وبينما تنتظر هيئات وإدارات الإعلان الرسمي عن منحة عيد الفطر، هناك جهات حكومية مختلفة كـ وزارة الشباب والرياضة والإسكان والكهرباء والبترول والمصرية للاتصالات وشركات الأدوية التابعة للقطاع العام وشركة المياه وغيرها من الشركات قامت بصرف منحة عيد الفطر قبل الإعلان عنها رسميًا من قبل الدولة.

3 عناصر للمكافآة حددتها وزارة المالية

وبشكل عام قامت وزارة المالية بتحديد 3 عناصر أساسية لصرف مكافآت للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة في المناسبات القومية والأعياد.

العنصر الأول أن يتم منح المكافآة لمن يستحق ممن عمل على أداء أعمال غير اعتيادية وأداء عمل متميز وغير مرتبطة بحلول مناسبات أو أعياد.

والعنصر الثاني هي أن هذه المكافآت قررت بقيم مقطوعة إعمالًا لنص المادة رقم 74 من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 والمادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017.

العنصر الثالث الخصم بتلك المكافآت على الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص بالجهة الإدارية، وقد ذكر ذلك بالكتاب الدوري رقم 24 لسنة 2024 الذي يضع ضوابط لحوكمة استحقاق وصرف مكافآت يصادف صرفها حلول الأعياد أو المناسبات والخصم بها على الموازنة العامة للدولة.

