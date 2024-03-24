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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وجه هادئ أشعل ضجة.. قصة إعلان دوقوا الشماسي الذي يواجه القضاء

صدى البلد

بوجه حسن ورتم هادئ دخلت الشابة "ملك الحسيني" بيوت المصريين عن طريق إعلان لمنتجع سياحي لإحدى شركات التطوير العقاري، ولكن دخولها لم يتقبله الكثير من البيوت، وكان من بينهم بيت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

دقيقتان تطل فيهم ملك على بهوت شورت على شاشات التليفزيون مع كل فقرة من فقرات الإعلانات الكثيرة التي تغزو التليفزيون منذ بداية شهر رمضان، بغنائها أغنية الراحل عبد الحليم حافظ " دوقوا الشماسي".

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لتلقى انتقادات واسعة وهجوم من الجمهور تارة ومن الوسط الفني تارة ومن عائلة الفنان الراحل تارة أخرى، بسبب طريقة أدائها للأغنية والتي وصفها البعض أنها تسيء للأغنية الأصلية التي غناها العندليب عام 1969 في فيلم "أبي فوق الشجرة".

وأصبحت السوشيال ميديا المنصة الأولى في الهجوم على بطلة الإعلان، وتداولوا منشورات يدعون فيه لإغلاق التليفزيون أو التحويل لقناة أخرى لتجنب مشاهدة أو سماع الأغنية بهذا الأداء.


لم تكتف عائلة العندليب بالنقد فقط، بل سلكت طريق القضاء لنيل حقهم في الحفاظ على تراث الفنان الراحل، فقد أوضح محمد شبانة، نجل شقيق العندليب، في تصريحات صحيفة:" أن الإعلان يعتبر استغلالاً للتراث من أجل التربح، وليس من أجل الحفاظ عليه أو تعريف الناس به، وأن ما حدث هو  بيع بخس لتراث عمه الراحل.

أما عن النقد الذي جاء من قبل الوسط الفني كان على لسان الفنان صبري فواز الذي قال عبر  حسابه على "فيسبوك: قائلا: "ليه كده.. ليه كده.. دقوا الشماسي دي غنوة حلوة ومبهجة وكلها طاقة وحيوية.. ما ينفعش تتغنى كده.. والله ما ينفع".

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"إعلان فاشل" جاءت تلك الجملة الناقدة بشدة للإعلان في منشور لـ المؤلف أيمن سلامة، والذي كتب أيضًا: "هو منير مراد مالوش ورثة يمنعوا العبث بألحانه؟.. طب عبد الحليم حافظ مالوش ورثة يمنعوا مهزلة دقوا الشماسي بهذا الصوت النسائي الضعيف السيئ".

وعلى الضفة الأخرى البعيدة عن الهجوم، صرح الدكتور مدحت العدل بصفته رئيس جمعية المؤلفين والملحنين في تصريحات صحفية لوكالة الشرق الأوسط :" لا يحق لـ أسرة العندليب مقاضاة صناع الإعلان بل ذلك منوط بأسرتي المؤلف والملحن، وأن الأحقية في صوت عبد الحليم تعود إلى الناشر أو صاحب الملكية".

كما أوضح العدل أن صناع الإعلان تواصلوا مع الجمعية وتم الاتفاق بعد طرح الإعلان وليس قبل ذلك".

من هي ملك الحسيني بطلة الإعلان المثير للجدل؟
لم يكن الإعلان المثير للضجة حاليًا هو البوابة الأولى للفنانة الشابة فقد ظهرت لأول مرة  عام 2015 في برنامج «ذا إكس فاكتور» عام 2015، و2017 غنت الأغنية الرسمية لـ منتدى شباب العالم. 

وقدمت برنامج في برنامج "نوتة وصل" ثم برنامح "غني على العالم"، وأدت دور في مسلسل "بيمبو" ومسلسل "ريفيو، وفي مجال الغناء لها بعض الإصدارات منها تايه ودوبامين وعلي بالي.
 

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