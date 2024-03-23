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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

7 مليارات دولار و20 ألف فرصة عمل| مشروع مصري باستثمارات عالمية في هذه المنطقة

مشروع وزارة النقل
مشروع وزارة النقل

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزيرالنقل توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT الذراع التجارية لوزارة النقل فى مجال النقل البحرى واللوجيستيات، ويمثلها اللواء بحرى أ.ح عبدالقادر درويش رئيس مجلس الإدارة، وتحالف إنفنتشر، ويمثله كريم نخلة رئيس مجلس الإدارة، وشركة DOGUS التركية ويمثلها تولجا أكاس المدير التنفيذى للشركة، وبحضور اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وذلك لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية بالمنطقة الاقتصادية بجرجوب.

مشروع وزارة النقل 

20 ألف فرصة عمل

يأتى ذلك فى اطار خطة الحكومة ممثلة فى وزارة النقل لاستغلال موقع ميناء جرجوب الإستراتيجى لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء و إدارة وتشغيل ميناء تجارى ومناطق حرة ولوجيستية وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية.

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حجم التجارة مع دول أفريقيا

وذكرت وزارة النقل أن الخطوة من شأنها زيادة حجم التجارة مع الدول الإفريقية وتعظيم دور مصر تجاه إفريقيا، وإنشاء ظهير لوجيستى لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة وأنشطة التخزين لكافة أنواع البضائع لاستغلال المساحة الهائلة غير المستغلة خلف الميناء وجذب إلاستثمارات العالمية لكافة القطاعات الاقتصإدية «الصناعة ــ السياحة ــ لوجيستيات ــ تكنولوجيا المعلومات» وإقامة مراكز سياحية عالمية كمدينة العلمين ورأس الحكمة لتشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك الأنشطة، وجلب سياحة الكروز وانشاء مجتمع عمرانى متكامل و مطار خاص بالمدينة.

وزير النقل 

7 مليارات دولار

وتتضمن مذكرة التفاهم مدة 6 شهور لعمل الدراسات و بدء التنفيذ الفورى فى إجراءات المشروع والحصول على الموافقات اللازمة، على أن يقوم التحالف خلال هذه الفترة بعمل دراسات جدوى للمشروع بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية و ذلك للبدء فى إجراءات تدبير التمويل وعرضها على إحدى المؤسسات الدولية لتمويل مرحلة الإنشاء.

ويستهدف المشروع توفير أكثر من 20000 فرصة عمل وضخ أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة بكافة مراحله.

وتعتبر نقطة البداية للمشروع هى تشغيل محطة متعددة الأغراض «حاويات ، الصب الجاف، صب سائل، بضائع عامة» ومنطقة لوجيستية متنوعة فور توقيع العقد المخطط توقيعه قبل نهاية هذا العام لبدء التشغيل أوائل عام 2026.

20 ألف فرصة عمل كامل الوزير مهندس كامل الوزير الوزير وزيرالنقل حجم التجارة مع دول أفريقيا 7 مليار دولار

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