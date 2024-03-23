آيتن عامر تتعرض لحملة هجوم| بماذا ردت.. وما السبب؟

ردت الفنانة أيتن عامر على الحملة التي كانت ضدها بعد إذاعة حلقتها مع رامز والتي أوضح أحد متابعيها أنها لجان إلكترونية تمت ضدتها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

آيتن عامر وسمية الخشاب

رد آيتن عامر على موجة الهجوم عليها

وعلقت قائلا: "صفار ونفسنة كل حاجة بقت واضحة مفيش حاجة بتستخبى والناس مش هبلة".

آيتن عامر

وقد علقت الفنانة آيتن عامر على حلقتها في برنامج المقالب “رامز جاب من الآخر” والتي عرضت اليوم على شاشة قناة MBC مصر.

وردت آيتن عامر على تغريدة أحد متابعيها والذي أقر بعذوبة وجمال صوتها قائلا: آيتن عامر طلع صوتها حلو بجد ولا ده ايه، لترد عليه قائلة: "اه والمصحف نفسي تدونى فرصة بس بدل ما شغالين إحباط فيا".

واستضاف الفنان رامز جلال، في الحلقة الـ11 من برنامج المقالب "رامز جاب من الاَخر" الفنانة سمية الخشاب وأيتن عامر

رامز جلال يسخر من سمية الخشاب وأيتن عامر

ووصف رامز جلال بطلتي المقلب بـ"معانا ومعاكم الألماظية والشركسية أيتن عامر وسمية الخشاب".

رامز جلال يهدد سمية الخشاب وأيتن عامر

وطلب رامز جلال من كلب برنامج "رامز جاب من الاَخر" نيوتن، تعذيب وتهديد سمية الخشاب وأيتن عامر، قائلا: "قطعهم يا نيوتن، افرمهم".

آيتن عامر وسمية الخشاب

تعليق سمية الخشاب على انتقاد أيتن عامر لها

وعلقت الفنانة سمية الخشاب، علي انتقاد أيتن عامر لذوقها في الملابس والموضة، قائلة: "لو هي اتهمتني اني مبعرفش البس وإني مليش في الموضة فأنا اعتبر ده كلام فاضي".

سمية الخشاب تعلق على صورة أحمد سعد

وعلقت سمية الخشاب، علي صورة طليقها المطرب أحمد سعد، قائلة: "ربنا يسهله ويوفقه ومفيش أي عشرة ".

حقيقة تقليد سمية الخشاب

من جانبها قالت الفنانة أيتن عامر: "أنا ناجحة في التمثيل فجربت سكة الغناء، أنا مقلدتش سمية الخشاب ومشوفتهاش خالص وهي لابسة الفستان اللي عليه المشكلة".

وعن اراتدائها نفس فستان سمية الخشاب، لفتت أيتن عامر: "هو أصلا مش صح اني فنانة تلبس فستان لبسته فنانة قبلها وأنا لبست الفستان وانا معرفش إنها لبسته".