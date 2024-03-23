الأشعة تثبت تعرض إمام عاشور لخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف

أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة و لوح الكتف.



وتعرض عاشور للإصابة في الكتف خلال مواجهة مصر أمام نيوزيلندا، والتي أقيمت مساء اليوم /الجمعة/ على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.



وتقرر أن يستكمل اللاعب الإشاعات غدا، وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمه.

إمام عاشور



وتم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ونظيره في النادي الأهلي.

وتأهل منتخب مصر لنهائي كأس عاصمة مصر بالفوز علي نيوزيلندا، وينتظر في النهائي الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.