أحمد العوضي : أسماء شخصياتي جذابة وتشد انتباه المتفرج l خاص

كشف الفنان أحمد العوضي كواليس اختيار أسماء شخصياته داخل الأعمال الدرامية التى يقوم ببطولتها ، بالإضافة الى اللزمات الموجودة في أعماله.

وقال الفنان أحمد العوضي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : اختيار اسم الشخصية لابد وأن يكون جذابا ويشد انتباه المتفرج ، فأنا مميز في اختيارهم ، وكذلك اللزمات الموجودة في أعمالي

وتابع الفنان أحمد العوضي : هذا العام في مسلسل حق عرب ، هناك عدد من اللزمات ، ومنها “ وحد الواحد “ و ” تشكر منحرمش " ، فالجمهور أحب هذا الأمر مني .

شارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، وفاء عامر ، وليد فواز، رياض الخولى،دينا فؤاد، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 6، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وتُعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 6 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان ٢٠٢٤