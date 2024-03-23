الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

علمت "صدى البلد" من مصادر موثوقة أن الحكومة تُعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر المبارك.

ووفقًا للمصادر، فإن المفاجأة تتمثل في منحة سيتمّ صرفها للعاملين بالدولة في إطار حرص الحكومة على دعم العاملين بالدولة وتخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصةً مع ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تُعلن الحكومة عن تفاصيل المنحة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وتُعد مكافأة عيد الفطر تقليدًا سنويًا تُقدمه الحكومة للعاملين بالدولة في مختلف القطاعات، وتتراوح بين (500 جنيه وشهر كامل).

منحة للعاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك

وقررت جهات حكومية متعددة صرف منحة للعاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك، قبل الإعلان الرسمي من قبل الحكومة، وتشمل هذه الجهات: وزارات الإسكان، والأوقاف، والشباب والرياضة، والكهرباء، وشركات البترول، والشركة المصرية للاتصالات، والشركة القابضة لمياه الشرب، وشركات الأدوية بالقطاع العام، بالإضافة إلى دواوين الوزارات. شركات القطاع الخاص مثل شركات الأدوية والتصنيع الغذائي.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الجهات اعتادت على صرف منحة للعاملين بمناسبة عيدي الفطر والأضحى، والمناسبات الدينية المهمة مثل شهر رمضان والمولد النبوي.

جدير بالذكر أن صرف مرتبات شهر أبريل 2024 يتم بالزيادة الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرًا، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.

وبدأ تطبيق الزيادة الجديدة مع مرتبات شهر مارس 2024، وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الماضي زيادة الحافز الإضافي الشهري أيضًا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به.

موعد عيد الفطر المبارك

وعن موعد استطلاع هلال شهر شوال 1445، قالت دار الإفتاء إنها ستتحقق من الرؤية الشرعية يوم الاثنين 29 رمضان، الموافق الاثنين 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فستكون أول أيام عيد الفطر المبارك (الأول من شوال) يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، وإذا أعلنت دار الإفتاء عدم ثبوت الرؤية فسيتم شهر رمضان 30 يومًا، وسيكون أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.