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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

مرتبات
مرتبات

يبحث الملايين عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، والتي من المقرر ان يتم صرفها بدءا من اليوم الخميس وفقا للجدول المعلن سابقا من قبل وزارة المالية ، على أن تكون الرواتب بالزيادة الجديدة،  بعد اعتماد رئاسة مجلس الوزراء الحد الأدنى لكل درجة والذي يصل إلى 12 ألف جنيه.

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اول الشهر الجاري ، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

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12 ألف جنيه حد أدنى

ونص مشروع القرار على أنّه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيه / شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/ شهريا للدرجة العالية، و9 آلاف جنيه/شهريا  لدرجة المدير العام، و7500 جنيه/ شهريا للدرجة الأولى، و7 آلاف جنيه/ شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/ شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/ شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.

كما نص مشروع القرار على أنّه اعتبارا من أول مارس القادم يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقا، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة  وفقًا للمواعيد التي حددتها وزارة المالية:

الخميس 21 مارس الجاري: أول أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.
الأحد 24 مارس الجاري: ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.
الإثنين 25 مارس الجاري: ثالث أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.
الثلاثاء 26 مارس الجاري: رابع أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.
الأربعاء 27 مارس الجاري: خامس أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.

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