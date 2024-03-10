قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

مع بداية شهر مارس حرص المواطنون العاملون في جميع المؤسسات والهيئات بالقطاعين الخاص والحكومي على معرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة عبر جوجل، لمعرفة ميعاد الحصول على زيادة مرتبات شهر مارس 2024 التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية.

مرتبات مارس

مرتبات شهر مارس 2024

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان، عدة قرارات بشأن مرتبات شهر مارس 2024، ومنها:-

1- أصدر قرارًا رقم 91 لسنة 2024 لصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرًا، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.

2- اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالى سيتم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10% من الأجر الوظيفى لكل منهم في 29 فبراير الماضي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي.

3- سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير الماضي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل في الأول من مارس الحالي.

4- اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي، ستتم زيادة الحافز الإضافي الشهرى أيضًا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه لشاغلي الدرجة السادسة، و550 جنيهًا لشاغلى الدرجة الخامسة، و600 جنيه لشاغلى الدرجة الرابعة، و650 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و700 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية، و750 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و800 جنيه لشاغلي درجة مدير عام، و850 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

مرتبات مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 خلال 5 أيام تبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 (21، 24، 25، 26، 27).

- مرتبات مارس 2024 للدرجة السادسة 6 آلاف جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة الخامسة 6500 جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة الرابعة في مارس 7000 جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة الثالثة 7500 جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة الثانية 8 آلاف جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه.

- مرتبات مارس 2024 لدرجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق حزمة حماية اجتماعية جديدة تضمنت زيادة الأجور والمرتبات لتصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا للعاملين في الدولة حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، كما جرى الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين ليصل إلى 6 آلاف جنيه بدلًا من 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة.