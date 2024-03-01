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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصديق الرئيس.. اعرف قيمة الزيادة في مرتبات العاملين بالمعاهد الأزهرية

مرتبات
مرتبات

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها،  وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف؛ والذى وافق عليه مجلس النواب.

وفي إطار زيادة مرتبات المعلمين 2024، وفيما يخص حافز أداء شهري إضافي، فتم زيادته هو الآخر بالنسبة للمعلمين بالأزهر الشريف، حيث شمل الآتي:

كبير معلمين: يحصل من برتبة كبير معلمين على حافز شهري إضافي بقمية 580 جنيها
معلم خبير: يحصل من برتبة معلم خبير على حافز شهري إضافي بقمية 590 جنيها
معلم أول أ: يحصل من برتبة معلم أول أ على حافز شهري إضافي بقمية 600 جنيها
معلم أول: يحصل من برتبة معلم أول على حافز شهري إضافي بقمية 630 جنيها
معلم / معلم مساعد: يحصل من برتبة معلم / معلم مساعد على حافز شهري إضافي بقمية 670 جنيها

وفي إطار زيادة مرتبات المعلمين 2024، فقد نص القانون على زيادة بدل شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد / وكيل مدرسة أو وكيل معهد على حافز شهري مقابل إدارة المدرسة أو المعهد بواقع 500 جنيه إلى 300 جنيه على التوالي، أي أن مدير المدرسة وشيخ المعهد يصحل كل منهما على 500 جنيه، أما وكيل المدرسة أو وكيل المعهد فيحصل كل منهما على 300 جنيه.

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