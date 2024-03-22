لماذا رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار؟.. موازنة البرلمان تكشف السبب

أسعار البنزين 2024 .. وسط الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها مصر، جاءت زيادة أسعار المواد البترولية بعد تأجيل رفعها دوريا منذ نوفمبر الماضي والتي لم تتضمن الزيادة خلاله السولار لارتباطه بتكلفة نقل السلع والمنتجات.

في هذا الصدد، قال النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أسعار البنزين في مصر مرتبط بالأسعار العالمية، موضحًا أن اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يأتى كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار، وربطها بالأسعار العالمية في ضوء التكلفة بشكل تلقائي.



وعن أسباب رفع الحكومة أسعار البنزين ، أكد" عمر" لـ صدى البلد أن لجنة التسعير المشكلة من وزارتى البترول والمالية، تقوم بمراجعة ربع سنوية لأسعار منتجات الطاقة وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها، استنادا الي مجموعة من العوامل، أهمها الأسعار العالمية للبترول والتي مازالت تشهد زيادات مستمرة ، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تكاليف النقل والتشغيل والإنتاج التي تعتبر الى حد كبير مستقرة، علاوة على انخفاض مخزونات البترول فى الولايات المتحدة بشكل غير متوقع وراء الارتفاعات الكبيرة فى أسعار النفط العالمية.

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زيادة أسعار البنزين



قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة.

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 22 (تابع) الصادر في 21 مارس 2024، قرارات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا لتحديد أسعار المواد البترولية ومواد الطاقة على رأسها البنزين والسولار.



ونصت القرارات في الجريدة الرسمية على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من الساعة الثالثة فجر اليوم الجمعة 22 مارس 2024.

وأوضحت في بيان صادر عن لجنة التسعير التلقائي أن تحريك سعر البنزين والسولار جاء بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.



ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه .



أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة

سعر لتر بنزين 80 الجديد: 11 جنيها

سعر لتر بنزين 92 الجديد: 12.5 جنيها

سعر لتر بنزين 95 الجديد: 13.5 جنيها

سعر لتر السولار الجديد: 10 جنيهات

سعر أسطوانة الغاز من 75 إلى 100 جنيه