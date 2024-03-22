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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار .. السيسى يوجه بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم.. الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك .. الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى

نشرة صدى البلد
نشرة صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:
 

أسعار البنزين الجديدة.. اعرف سعر لتر السولار زاد كام بداية من اليوم

يبحث كثير من المواطنين عن أسعار البنزين 80، 92، 95، ولتر السولار، الجديدة بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مارس الجاري؛ لمراجعة وتنفيذ التسعير التلقائي في أسعار البنزين.

الرئيس السيسى يوجه الحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم

قررت الحكومة الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم على أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية

تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الساعات المقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وتحديدًا من الجمعة الموافق 22 مارس إلى يوم الاثنين المقبل الموافق 25 مارس

التفاصيل الكاملة لتهديد أشرف زكي من سيدة لا يعرفها

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية جهودها لكشف ملابسات تعرض أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لمكالمة من سيدة في حدائق أكتوبر قامت بسبه. تفاصيل سب وقذف الفنان أشرف زكي حيث حرر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بلاغا للأجهزة الأمنية في الجيزة،

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

حصل النادي الأهلي، على توقيع محمد شكري نجم الفريق الأول في نادي سيراميكا كليوباترا، لمدة 5 سنوات بتوصية كولر المدير الفني للأهلي. وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "محمد شكري وقع رسمياً على عقده الجديد

يعاني من التلعثم والنسيان| شوبير يكشف تطورا مفاجئا في حالة أحمد رفعت

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات حالة أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، في الساعات الماضية، وذلك بعد قضائه أكثر من 10 أيام في المستشفى على أثر تعرضه للغيبوبة بعد إصابته بأزمة قلبية . وقال "شوبير" في تصريحات تلفزيونية "

الحشاشين يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة watchit

تصدر مسلسل الحشاشين قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة watchit خلال الأيام الماضية بعد عرض 11 حلقة شملت الكثير من أحداثه

ميار الببلاوي: دخلت الفن وأنا عندي 16 سنة

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنها دخلت عالم الفن وهي في عمر يناهز 16 عاما كنت حينها في الصف الثاني الثانوي، وعملت في مجال الإعلانات وأنا أدرس في الجامعة. وأضافت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد

عصام صاصا: واجهت صاحبي اللي ابتزني.. قالي عشان غلط في والدتي

علق مطرب المهرجانات عصام صاصا على ابتزاز شخص له ولزوجته قائلًا: قصتي انا وجهاد مراتي، اتعرفت عليها عادي كنت معروف شوية، وبحارب عشان اشوفها، ومرة قالت لي انا في كافيه، رحت وعملتلها مفاجأة، ووقفت جنبي جدًا .

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى | شاهد

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، صلاة فجر اليوم الثاني عشر من رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

15 انفجار في مدينة خاركيف الأوكرانية وإعلان حالة التأهيب الجوي

أكد الجيش الأوكراني، أنه أسقط نحو 20 مسيرة أُطلقت باتجاهه حتى الآن، مشيرًا إلى انطلاق صواريخ كروز باتجاه أوكرانيا.

الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير وصاروخين باليستيين للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها دمرت زورقًا مسيرًا وصاروخين باليستيين مضادين للسفن في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

 

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