حدث ليلا | الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار .. السيسى يوجه بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم.. الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك .. الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:



يبحث كثير من المواطنين عن أسعار البنزين 80، 92، 95، ولتر السولار، الجديدة بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مارس الجاري؛ لمراجعة وتنفيذ التسعير التلقائي في أسعار البنزين.

قررت الحكومة الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم على أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وتحديدًا من الجمعة الموافق 22 مارس إلى يوم الاثنين المقبل الموافق 25 مارس

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية جهودها لكشف ملابسات تعرض أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لمكالمة من سيدة في حدائق أكتوبر قامت بسبه. تفاصيل سب وقذف الفنان أشرف زكي حيث حرر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بلاغا للأجهزة الأمنية في الجيزة،

حصل النادي الأهلي، على توقيع محمد شكري نجم الفريق الأول في نادي سيراميكا كليوباترا، لمدة 5 سنوات بتوصية كولر المدير الفني للأهلي. وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "محمد شكري وقع رسمياً على عقده الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات حالة أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، في الساعات الماضية، وذلك بعد قضائه أكثر من 10 أيام في المستشفى على أثر تعرضه للغيبوبة بعد إصابته بأزمة قلبية . وقال "شوبير" في تصريحات تلفزيونية "

تصدر مسلسل الحشاشين قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة watchit خلال الأيام الماضية بعد عرض 11 حلقة شملت الكثير من أحداثه

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنها دخلت عالم الفن وهي في عمر يناهز 16 عاما كنت حينها في الصف الثاني الثانوي، وعملت في مجال الإعلانات وأنا أدرس في الجامعة. وأضافت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد

علق مطرب المهرجانات عصام صاصا على ابتزاز شخص له ولزوجته قائلًا: قصتي انا وجهاد مراتي، اتعرفت عليها عادي كنت معروف شوية، وبحارب عشان اشوفها، ومرة قالت لي انا في كافيه، رحت وعملتلها مفاجأة، ووقفت جنبي جدًا .

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، صلاة فجر اليوم الثاني عشر من رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

أكد الجيش الأوكراني، أنه أسقط نحو 20 مسيرة أُطلقت باتجاهه حتى الآن، مشيرًا إلى انطلاق صواريخ كروز باتجاه أوكرانيا.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها دمرت زورقًا مسيرًا وصاروخين باليستيين مضادين للسفن في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.