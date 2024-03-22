الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى | شاهد

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، صلاة فجر اليوم الثاني عشر من رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

وأمس وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 50 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، في ليلة الجمعة الثانية من رمضان.

وأغلقت قوات الاحتلال طريق الواد بالبلدة القديمة من القدس، وعرقلت وصول الأهالي المتوجهين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى.

وضمن الحصار المشدد الذي تفرضه على البلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى منذ ستة أشهر، أعلنت شرطة الاحتلال أمس اليوم عن نشر 3 آلاف من عناصرها في القدس وعلى الحواجز المؤدية للمدينة، لمنع أهالي الضفة الغربية من الوصول للمسجد الأقصى، في الجمعة الثانية من شهر رمضان.

ووضع جيش الاحتلال في أول أيام شهر رمضان الإثنين، أسلاكًا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب الأسباط، بهدف منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.ويعتبر باب الأسباط أحد الأبواب الرئيسة لدخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة وإلى المسجد الأقصى.