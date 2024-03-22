الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير وصاروخين باليستيين للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها دمرت زورقًا مسيرًا وصاروخين باليستيين مضادين للسفن في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وأمس قالت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في جنوب البحر الأحمر إنها دمرت ثلاثة صواريخ باليستية وزورقا مسيرا تابعا لجماعة الحوثي اليمنية بهدف حماية السفن التجارية.

وقالت المهمة، المعروفة باسم أسبيدس، على منصة إكس إن سفينة فرنسية دمرت الصواريخ الباليستية، بينما حطمت مدمرة ألمانية الزورق المسير الذي تشغله جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وتم رصده بالقرب من سفن تجارية.

وتم تدشين أسبيدس في فبراير شباط للمساعدة في حماية طريق التجارة البحرية الرئيسي من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تشنها جماعة الحوثي.

وتقول الجماعة إنها تشن الهجمات ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ولدول أخرى، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، قوات بحرية تعمل في المنطقة.