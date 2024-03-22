15 انفجار في مدينة خاركيف الأوكرانية وإعلان حالة التأهيب الجوي

أكد الجيش الأوكراني، أنه أسقط نحو 20 مسيرة أُطلقت باتجاهه حتى الآن، مشيرًا إلى انطلاق صواريخ كروز باتجاه أوكرانيا.

وأشار رئيس بلدية خاركيف إلى حدوث 15 انفجار بالمدينة.

والخميس، أعلنت، ، وزارة الدفاع الروسية، "تحرير" قرية تونينكي الواقعة غرب بلدة أفدييفكا التي سيطرت عليها في شباط/فبراير، والقرية كانت بمثابة موقع محصن للجيش الأوكراني. ونفذت روسيا فجر الخميس أكبر هجوم صاروخي على العاصمة كييف منذ فبراير. من جانبها، أعلنت أوكرانيا أنها أسقطت 31 صاروخا أطلقتها موسكو.



كذلك، أعلن الجيش الروسي "اتخاذ إجراءات لمنع تسلل مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات الأوكرانية" في منطقة بيلغورود، التي تستهدفها توغلات مسلحة وهجمات بطائرات من دون طيار وصواريخ منذ الأسبوع الماضي.

وحققت القوات الروسية مكاسب على الجبهة منذ الاستيلاء على بلدة أفدييفكا في منتصف شباط/فبراير، والتي كانت بمثابة موقع محصن للجيش الأوكراني. وبدأت أوكرانيا في بناء خطوط دفاعية من أجل وقف التقدم الروسي، بعدما أنهكها هجومها المضاد الفاشل في صيف العام 2023، وفي مواجهة نقص الذخيرة بسبب تأخر المساعدات الغربية.

ووفق قناة "ريبار" المقربة من الجيش الروسي، على تلغرام، فإن قوات موسكو تحاول في هذا القطاع الوصول إلى الضفة اليسرى للنهر المحلي من أجل شن هجوم باتجاه قريتي سيمينيفكا وأومانسكي.