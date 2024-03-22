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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التفاصيل الكاملة لتهديد أشرف زكي من سيدة لا يعرفها

أشرف زكي وزوجته
أشرف زكي وزوجته

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية جهودها لكشف ملابسات تعرض أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لمكالمة من سيدة في حدائق أكتوبر قامت بسبه.

تفاصيل سب وقذف الفنان أشرف زكي

حيث حرر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بلاغا للأجهزة الأمنية في الجيزة، اتهم فيه سيدة مقيمة في أحد التجمعات السكنية، قامت بالاتصال به ووجهت له السباب في المكالمة.

حيث تقدّم المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ اتهم فيه سيدة بالسب والقذف ضد موكله أشرف زكي في الجيزة، حيث نشبت خلافات بين السيدة والنقيب في أحد التجمعات السكنية.

حيث تلقى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مكالمة من السيدة داخل أحد التجمعات السكنية في حدائق أكتوبر بالجيزة وطلبت منه حل إحدى مشكلات التجمع السكني لكنه أخبرها بأن منطقتها لا تتبعه وقامت بسبه وقذفه بعد ذلك.

وحرّرت أجهزة أمن الجيزة المحضر اللازم وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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