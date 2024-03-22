الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

حصل النادي الأهلي، على توقيع محمد شكري نجم الفريق الأول في نادي سيراميكا كليوباترا، لمدة 5 سنوات بتوصية كولر المدير الفني للأهلي.

وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "محمد شكري وقع رسمياً على عقده الجديد مع الاهلي لمدة 5 مواسم بعد تفعيل بند عودته من سيراميكا مقابل 9 مليون جنيه"

ولا يزال اسم اللاعب مرتبط بنادي الزمالك خلال الفترات الأخيرة تحسباً لخروج احمد فتوح على سبيل الإعارة أو من خلال عقد احتراف.

وحصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة لمدة 7 أيام بفرمان من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي سيمبا التنزاني في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 29 مارس الحالي الموافق يوم الجمعة، في تنزانيا على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 5 أبريل المقبل.