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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

نجم الأهلي يتخلى عن التيشيرت الأحمر| حقيقة حذف محمد عبد المنعم اسم الفريق.. وكولر يرد

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

حقيقة رحيل محمد عبدالمنعم.. أثار محمد عبدالمنعم، لاعب النادي الأهلي، جدلًا واسعًا في الساحة الكروية وبين الجماهير، عقب قيامه بالتلميح عن الرحيل من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقام محمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي، بحذف جملة "لاعب النادي الأهلي"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام"، مما جعل الجماهير تتساءل عن حقيقة رحيله عن القلعة الحمراء.

حقيقة رحيل محمد عبدالمنعم

وعقد مسؤولو الكرة داخل النادي الأهلي، جلسة مع اللاعب محمد عبدالمنعم، من أجل الوقوف على موقفه من تجديد عقده وحسم الملف بشكل نهائي لتحديد أولويات النادي من الصفقات في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب المصادر، فإن إدارة النادي الأهلي طلبت ردًا واضحًا من اللاعب محمد عبدالمنعم، لحسم موقفه من تجديد عقده المقرر انتهائه الموسم المقبل، وذلك لحق اللاعب في شهر يناير المقبل، التوقيع لأي نادي مجانًا.

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