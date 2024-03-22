الزمالك يقطع الطريق علي الأهلي ويغري المدافع الأبرز في الدوري المصري لضمه

قال الإعلامي محمد شبانة، إن الزمالك يستهدف التعاقد بقوة مع أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كيلوباترا.

وأضاف شبانة خلال تصريحات اذاعية،:" الزمالك يغري بيكهام بدخول الفئة الأولي للاعبي الفريق من حيث الرواتب وفرصة في المشاركة ليقطع الطريق علي الأهلي في محاولة ضم اللاعب.

وأشار شبانة إلي أن الاهلي تح خط مفاوضات مع اللاعب ويري المدرب السويسري مارسيل كولر أن بيكهام هو البديل المناسب لمحمد عبد المنعم الذي ينوي الاحتراف في الخارج.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 29 مارس الجاري بدار السلام بتنزانيا.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني ستكون يوم 5 أبريل المقبل على ملعب القاهرة الدولي.