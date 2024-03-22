الزمالك يتدخل لإفشال صفقة الأهلي الجديدة

أعلن الإعلامي محمد شبانة عن رغبة الأهلي في ضم أحمد رمضان بيكام لاعب سيراميكا كيلوبترا.

وقال محمد شبانة من خلال برنامجه الإذاعي: الأهلي عاوز احمد رمضان بيكهام من سيراميكا في الانتقالات الصيفية بديلا لمحمد عبد المنعم، ولكن المفاجأة ان الزمالك داخل في الصفقة بقوة.

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن أزمة محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد ارتباط اسمه بنادي الزمالك.





وقال إبراهيم عبدالجواد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس2»: «التكهنات زادت الفترة اللي فاتت على محمد عبد المنعم، لأنه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، غير صورة البروفايل من قميص الأهلي إلى قميص منتخب مصر ومش كاتب أنه لاعب في النادي الأهلي وعمل لايك لعبد الله السعيد، هو لابس تيشيرت الزمالك، وتمنى الشفاء للونش لاعب الزمالك بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي».

وأضاف: «في ناس سرحت بخيالها إن محمد عبدالمنعم، مش بس مش هيجدد عقده الأهلي ده كمان رايح الزمالك»، مضيفًا: «كل ده غيرصحيح، عبدالمنعم، مكنش حاطط على صفحته على انستجرام أنه لاعب في الأهلي وهو غير صورته من قميص الأهلي لقميص منتخب مصر لأنه حاليًا متواجد على ذمة المنتخب وهذه سنة يتبعها الكثير من اللاعبين».