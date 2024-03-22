فرمان من كولر بشأن علي معلول في الأهلي.. ما سر صدمة اللاعب؟

كشف الإعلامي محمد شبانة عن مفاجأة جديدة في مفاوضات تجديد عقد علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع القلعة الحمراء.

وقال شبانة، عبر برنامجه الإذاعي من الآخر "إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر أوصى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بالتجديد للنجم التونسي لمدة موسم واحد فقط في حين يرغب معلول في تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية منافسات الموسم لمدة موسمين قادمين.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 29 مارس الجاري بدار السلام بتنزانيا.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني ستكون يوم 5 أبريل المقبل على ملعب القاهرة الدولي.